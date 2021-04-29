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Путин назвал недобросовестной конкуренцией попытки приостановить «Северный поток-2»

Путин сравнил противников «Северного потока-2» с персонажем Салтыкова-Щедрина

На встрече с представителями бизнеса во Франции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет пытаться преодолеть сложности, вызванные множеством спекуляций вокруг проекта «Северный поток-2» (СП-2), сообщает РИА Новости 29 апреля.

«Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — рассказал Путин об СП-2.

«Да, вокруг него (СП-2. — Прим. ред.) много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», — считает президент России.

ТАСС передаёт, что в данном контексте Путин вспомнил персонажа Салтыкова-Щедрина — генерала, который оказался в лесу. «Он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки», — сыронизировал глава государства.

«Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности», — добавил он.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» тем временем решил достраивать «Северный поток-2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока-2» (СП-2) выполнены на 90–95 %.

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Комментарии (9)

Ser_N0771
Если отвечать одним словом на вопрос: «Что делается в России?», то пришлось бы сказать: «Крадут». (с) Вяземский. Записные книжки.
Nationalverrater_2
ващще пофик. норм. людям с етой трубы не достанется ни копья. что она будет, что не будет. есло тока саввам ,да свифтам педигрипалу подсыплют
265056402
недобросовестная конкуренция - это обесценивание других отраслей, рубля, и покупательской способности населения. Кто бы говорил на самом деле. И лучше бы не говорил
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