Путин назвал недобросовестной конкуренцией попытки приостановить «Северный поток-2»

«Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — рассказал Путин об СП-2.

На встрече с представителями бизнеса во Франции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет пытаться преодолеть сложности, вызванные множеством спекуляций вокруг проекта «Северный поток-2» (СП-2), сообщает РИА Новости 29 апреля.

«Да, вокруг него (СП-2. — Прим. ред.) много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», — считает президент России.

ТАСС передаёт, что в данном контексте Путин вспомнил персонажа Салтыкова-Щедрина — генерала, который оказался в лесу. «Он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки», — сыронизировал глава государства.

«Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности», — добавил он.