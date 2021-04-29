Летний сад, который откроется для посетителей уже 1 мая, получит собственный маршрут проекта-экскурсии по QR-кодам «Живые свидетели истории». На аллеях специальными табличками отметили шесть самых интересных деревьев.
Как рассказала заведующая сектором учёта и мониторинга зелёных насаждений и садов Русского музея Екатерина Жукова, из всех деревьев особенно примечательна липа, растущая недалеко от Парадного партера.
«Есть деревья, которые всегда привлекали наше внимание как специалистов садов: мы видели их на исторических планах начала XVIII века, — поделилась сотрудник музея, — Например, липы мы наблюдали на старейших планах, но было неясно, когда же их всё-таки высадили: по инвентаризации на 2012 год им давали до 212 лет».
Когда сотрудники музея всерьёз задались вопросом о возрасте растений, то решили специальным, безопасным для деревьев методом взять пробы — «керн» — из стволов. У липы, которая теперь отмечена на карте под номером 3, насчитали 267 годичных колец.
«Всегда смотрим, сколько годичных приростов находится на какой толщине. Этой липе мы дали 303 года, хотя, по старой информации, ей было 202 года. Надо понимать, что у вековых деревьев присутствует гниль, поэтому мы не можем говорить точно, растёт ли она 304 или даже 310 лет», — объяснила Жукова.
У каждого дерева на маршруте закреплена табличка с краткой информацией на нем, там же нанесен QR-код. Считав знак, пользователь попадёт на сайт, где можно прочитать историю конкретного дуба, липы или лиственницы и увидеть общую интерактивную карту проекта «Живые свидетели истории».
Всего на маршруте 16 самых интересных деревьев Русского музея. Прогулку предлагается начать у Домика Петра I, где стоит дуб «номер один», посаженный членами императорской семьи, а продолжить, пройдя сначала через Летний, а затем Михайловский сад.