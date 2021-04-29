Летний сад, который откроется для посетителей уже 1 мая, получит собственный маршрут проекта-экскурсии по QR-кодам «Живые свидетели истории». На аллеях специальными табличками отметили шесть самых интересных деревьев.



Как рассказала заведующая сектором учёта и мониторинга зелёных насаждений и садов Русского музея Екатерина Жукова, из всех деревьев особенно примечательна липа, растущая недалеко от Парадного партера.



«Есть деревья, которые всегда привлекали наше внимание как специалистов садов: мы видели их на исторических планах начала XVIII века, — поделилась сотрудник музея, — Например, липы мы наблюдали на старейших планах, но было неясно, когда же их всё-таки высадили: по инвентаризации на 2012 год им давали до 212 лет».

