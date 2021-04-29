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Яйцами и рублями: российских пенсионеров склоняют вакцинироваться

Две тысячи рублей или десяток яиц выдадут вакцинированным в России

Ряд регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера — от Магаданской области до Чукотки и Хабаровского края — объявили о запуске программ мотивации для жителей старшего возраста, которые призваны привлечь их на прививочные пункты.

Пенсионеры Чукотки старше 60 лет будут получать единовременную разовую выплату в 2 тысячи рублей за сделанную прививку от коронавируса, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона 29 апреля. А в Магаданской области, как сообщил оперштаб, выплата будет скромнее — по 1 тысяче рублей. В Хабаровском крае привившимся накануне Пасхи будут дарить по 10 яиц от местного производителя, информирует Минздрав края.

27 апреля в Москве также стартовала программа поощрения пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19. За прививку им начислят тысячу призовых баллов, аналог тысячи рублей, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг, сообщили в мэрии столицы.

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Комментарии (8)

rastaman
Это, конечно, цирк.
Brevnault
А эти щедрые тыщи и яйца из чьего кармана?
RemyMartin
Нуга, беги скорей, яек бесплатно дадут.
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