Сенаторы США выразили одобрение идеи о встрече Байдена и Путина

Американские сенаторы заявили порталу Axios, что в целом одобряют идею встречи президентов США и России, но выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой. По мнению сенаторов, «крайне вероятно», что встреча пройдёт после саммита «Большой семерки», запланированного на июнь. Об этом сообщает 29 апреля РИА Новости.



«Независимо от того, какие у нас беспокойства по поводу Путина, у него есть ядерное оружие. Только это уже означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним», — заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. Конгрессмен Бен Кардин считает встречу Путина и Байдена «хорошей идеей», учитывая, что на повестке стоят темы Украины и кибератак.