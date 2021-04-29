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Сенаторы США выразили одобрение идеи о встрече Байдена и Путина

Американские сенаторы заявили порталу Axios, что в целом одобряют идею встречи президентов США и России, но выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой. По мнению сенаторов, «крайне вероятно», что встреча пройдёт после саммита «Большой семерки», запланированного на июнь. Об этом сообщает 29 апреля РИА Новости.

«Независимо от того, какие у нас беспокойства по поводу Путина, у него есть ядерное оружие. Только это уже означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним», — заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. Конгрессмен Бен Кардин считает встречу Путина и Байдена «хорошей идеей», учитывая, что на повестке стоят темы Украины и кибератак.

Сенаторы Джим Риш и Тед Круз считают, что до встречи с Путиным Байден должен ввести санкции, чтобы заблокировать проект «Северный поток — 2».

Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. В среду Блинкен заявил, что ему неизвестно, принял ли Путин приглашение Байдена на саммит, но обсуждение ведется.

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Комментарии (1)

Pilat
Т.е. у них продолжается биполярное расстройство психики
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