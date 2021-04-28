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В трейлере «Мы» Замятина показали Единое государство

На YouTube появился трейлер экранизации антиутопии «Мы»

В Сети появился трейлер фильма «Мы» по мотивам одноимённой антиутопии Евгения Замятина.

Роль инженера Д-503, работающего над строительством военного корабля «Интеграл» во благо Единого государства, исполнил Егор Корешков («Отель "Элеон"»), в революционерку И-330 перевоплотилась Елена Подкаминская («Кухня»).

Слоган картины — «Разум должен победить». «Государству 200 лет. А сколько мы знали Благодетелей? Только одного», — рассуждают жители Единого государства. «Кто ещё мог бы быть Благодетелем? Может быть, вы?» — выслушивает провокационные вопросы главный персонаж.

В трейлере показано, как после встречи с И-330 герой впервые отправляется в «Древний дом» — музей, посвящённый тому, как до создания Единого государства жили люди, — и узнаёт о движении сопротивления. А врачи из Медицинского бюро констатируют, что у Д-503 «похоже, образовалась душа».

Режиссёр картины, выход которой запланирован на осень 2021 года, — Гамлет Дульян, выпустивший фильм «Погружение в огонь».

Роман «Мы» Замятина был написан в 1920 году и повлиял на творчество Джорджа Оруэлла, автора «1984», и Олдоса Хаксли, написавшего «О дивный новый мир».

Последняя книга получила сериальную адаптацию в 2020 году. О том, почему создателям этой работы не хватило смелости, «Фонтанка» рассказывала в рецензии.

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Комментарии (4)

maximvf
Idiocracy в Штатах, похоже, начали воплощать в реальности. Три раза "тьфу" через левое плечо.
260642921
Прошло сто лет. А Россия вернулась в ту же точку.
AlexPet
Отличная КНИГА, знаЙУ наизусть) Глянем, что за кын получилсоУ...
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