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Приставы позаботились о должниках по алиментам. Они могут получить приоритет при трудоустройстве

Для должников по алиментам предложили законодательно закрепить их приоритет при приёме на работу

Федеральная служба судебных приставов предложила законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости. Об этом со ссылкой на заместителя начальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова 28 апреля сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами», — отметил Желудков.

Ранее «Фонтанка» писала, что у петербуржца отобрали квартиру за то, что он не хотел платить алименты своему ребёнку.

Также сообщалось, что приставы взыскали с должника 500 тысяч рублей, которые он выиграл в телешоу на федеральном канале.

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Комментарии (5)

Nafanka
Сильно! Айда все в алиментщики, да без очереди в Газпром! )))
f0ntan
Алиментщики, также как и уклонисты от службы в армии, всегда прячутся, и бегают от полицейских, приставов и других служб. А приставы думают, что алиментщики засветятся в службе центров занятости, где собирают все документы и сверяют данные с налоговой. Да алиментщики, которые накопили большой долг, никогда в службу занятости не сунутся! Даже если официально без работы. Они будут работать неофициально, не оформляясь по трудовому договору, чего так хотят все остальные
Lotos
Лес валить или в шахты таких отправлять на работы. В таком случае алиментщики сами будут находить себе "достойную" работу.
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