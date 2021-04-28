Приставы позаботились о должниках по алиментам. Они могут получить приоритет при трудоустройстве

Федеральная служба судебных приставов предложила законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости. Об этом со ссылкой на заместителя начальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова 28 апреля сообщает РИА Новости.



«Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами», — отметил Желудков.

