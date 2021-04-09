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У петербуржца отобрали квартиру за то, что он не хотел платить своему ребёнку

В пользу юной жительницы Петербурга приставы передали жильё

Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли взыскательнице алиментов. В счёт погашения крупного долга женщина получила ключи от однокомнатной квартиры рядом с Муринским парком.

Как сообщает 9 апреля пресс-служба ГУФССП России по Петербургу, сотрудники выборгского отдела занимались историей 54-летнего должника, который не оказывал помощь своей дочери с 2013 года. Параллельно взыскательница подала на него в суд. В итоге исполнительные листы были объединены в сводное производство, согласно которому петербуржец должен был выплатить своей бывшей супруге и дочери более 5 миллионов рублей.

Мужчину неоднократно привлекали и к административной, и к уголовной ответственности, но перечислить деньги он так и не захотел. Счетов в банке и работы у него нет. Но судебный пристав выяснил, что кроме основного жилья у него есть в собственности однокомнатная квартира на Учительской улице.

Приставы составили акт описи и ареста, гражданина предупредили, что если он и дальше будет упираться, квартиру продадут в счёт долга. Он не отреагировал, и недвижимость выставили на торги. Однако претендентов на покупку не нашлось. Стоимость квартиры снизили на 20 % и затем, согласно законодательству, предложили взыскательнице. Она согласилась оформить жильё в собственность в счёт погашения алиментной задолженности.

Таким образом были полностью погашены долги по трём исполнительным документам. По оставшимся двум исполнительным листам петербуржец должен выплатить ребёнку ещё более 2 миллионов рублей. Судебные приставы держат их на контроле.

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Комментарии (23)

263580521
Комментарии к новости жуткие. Ну и мужики пошли (с)
Здоровый мужик, работает в черную 8 лет, чтобы только не платить алименты своей же дочери. А его тут защищают и оскорбляют мать ребенка. Абалдеть.
И 5 млн - это вместе с пенями. Коих с 2013 года набежало больше суммы самих алиментов. Судя по цифрам, сами алименты-то тысяч 10 максимум. Ну может 15
Egor_Ralcev
Ждем питерской расчлёненки. Терять-то больше нечего.
260559331
Вот так. Пара тройка движений не думая- и ты без собственности. Он дебил видимо не верил в серьёзность всего этого. Не считал. Не показывался. Просто тупо забил. Вот и результат. Ну дочке хоть жилье возможно будет. Если мамаша не просрет. Наказала конечно она его жёстко.
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