У петербуржца отобрали квартиру за то, что он не хотел платить своему ребёнку

Как сообщает 9 апреля пресс-служба ГУФССП России по Петербургу, сотрудники выборгского отдела занимались историей 54-летнего должника, который не оказывал помощь своей дочери с 2013 года. Параллельно взыскательница подала на него в суд. В итоге исполнительные листы были объединены в сводное производство, согласно которому петербуржец должен был выплатить своей бывшей супруге и дочери более 5 миллионов рублей.

Мужчину неоднократно привлекали и к административной, и к уголовной ответственности, но перечислить деньги он так и не захотел. Счетов в банке и работы у него нет. Но судебный пристав выяснил, что кроме основного жилья у него есть в собственности однокомнатная квартира на Учительской улице.

Приставы составили акт описи и ареста, гражданина предупредили, что если он и дальше будет упираться, квартиру продадут в счёт долга. Он не отреагировал, и недвижимость выставили на торги. Однако претендентов на покупку не нашлось. Стоимость квартиры снизили на 20 % и затем, согласно законодательству, предложили взыскательнице. Она согласилась оформить жильё в собственность в счёт погашения алиментной задолженности.

Таким образом были полностью погашены долги по трём исполнительным документам. По оставшимся двум исполнительным листам петербуржец должен выплатить ребёнку ещё более 2 миллионов рублей. Судебные приставы держат их на контроле.