Евангелисты просят Смольный передать им здания, которые находятся в пользовании «Мюзик-Холла»

Евангелисты в лице старшего пастора церкви Алексея Павловского просят КИО передать им безвозмездно на 100 лет дом, два служебных флигеля и церковь, которые некогда являлись Англиканской церковью Иисуса Христа. Речь идёт о зданиях, расположенных на Английской набережной, 56 (Галерная улица, 57). С 2016 года они находятся в пользовании театра «Мюзик-Холл». Сейчас в них проводится реставрация.

Как говорится в исторической справке, которая приведена в заявке, первая официальная церковная служба по указанному адресу состоялась в 1754 году. В 1815 году для реконструкции здания был приглашён итальянский зодчий Джакомо Кваренги. В 1876-м его перестраивали снова, на этот раз по проекту инженера Фёдора Болтенгагена. Тогда помещение для проведения богослужений было оформлено в виде райского сада, для этого привезли витражи из Англии. В британском Шеффилде в 1877 году также специально был изготовлен орган. Церковь закрыли спустя пару лет после революции, в 1919 году.

В обоснование своих притязаний на объект авторы заявки отмечают, что евангельская христианская церковь «Осанна», как и Англиканская церковь Иисуса Христа, принадлежит к протестантизму. Передать здание они просят с учётом конфессионального единства для проведения «богослужений и других религиозных обрядов и церемоний».

Комплекс зданий на Английской набережной, 56 уже становился причиной конфликта. Вопрос о его будущем несколько лет назад поднимали в стенах петербургского ЗакСа. С просьбой посодействовать в сохранении церкви обращались к английской королеве Елизавете. Руководство театра тоже взяло слово, рассказав о своих планах на этот объект.