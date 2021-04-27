В вузах тоже будут каникулы с 1 по 10 мая

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая 2021 года. Соответствующий приказ готовится в Минобрнауки, сообщает 27 апреля ТАСС.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — рассказал замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил о решении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Выходные продлятся 10 дней.