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В вузах тоже будут каникулы с 1 по 10 мая

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая 2021 года. Соответствующий приказ готовится в Минобрнауки, сообщает 27 апреля ТАСС.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — рассказал замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил о решении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Выходные продлятся 10 дней.

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Комментарии (3)

Igorius
А мой работодатель уже нашел где-то разъяснения, ссылаясь на которые только что объявил, что мы теперь работаем между майскими как обычно. Так что сначала дали выходные, а теперь забрали назад. Самый худший сценарий. Хорошо бы у Государя спросить, а что он то имел в виду?
VladimirPu
Моему работодателю плевать на то, что сказал президент. Обычный БЦ. Все работают как обычно.
Вашъ Хозяинъ
А могут и не уйти.
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