«Впечатление гадкое». Академик РАН назвал сериал «Чернобыль» HBO «выстрелом в гибридной войне»

«Выстрелом в гибридной войне» назвал мини-сериал «Чернобыль», вышедший два года назад, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов. Как 26 апреля передаёт ТАСС, по мнению академика РАН, высоко оцененный во всем мире американский сериал «перевирает» мотивацию людей, которые, участвуя в ликвидации, спасали не только «отечество, а мировую цивилизацию».

«Моё впечатление, которое сериал оставил, оно гадкое. Это один из выстрелов в гибридной войне», — сказал Большов на пресс-конференции, посвящённой 35-летию чернобыльской катастрофы.



Руководителю Института проблем безопасного развития атомной энергетики особенно не понравилось, что в сериале «сверху донизу ходит полупьяный народ».

«Про разудалое пьянство — это не соответствует действительности», — пояснил он.

Мини-сериал «Чернобыль» Крейга Мейзина вышел в 2019 году. Он был восторженно встречен критиками всего мира, включая Россию, и получил семь наград BAFTA, EMMY как лучший в своей категории, обогнал конкурентов на «Золотом глобусе». Пользователи назвали его одним из лучших сериалов в истории. О достойной проработке деталей и «удивительно точном воспроизведении фактуры» на экране, несмотря на большое количество исторических неточностей, в разговоре с «Фонтанкой» упоминал физик-ядерщик в момент аварии и в ходе работ по её ликвидации бывший заместителем руководителя физического отдела Радиевого института Леонид Плескачевский.

Создатели сериала в свою очередь неоднократно говорили о том, что порой сознательно отступали от реальной последовательности событий, рассказывая о катастрофе. Выбор в пользу «художественного» позволил им уместить самые важные моменты в пять часов экранного времени. Акцент в «Чернобыле» HBO сделан на работе государственной машины и сокрытии фактов катастрофы.

