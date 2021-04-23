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Петербург подошел к «беззолотомасочному» режиму. На церемонии в Москве наши театры вспоминали мало

На «Золотой маске» почти обошлись без Петербурга

В Москве 22 апреля вручили XXVII премию «Золотая маска» — главную национальную театральную награду. Петербургским проектам присудили всего пять призов.

Первыми раздавали «Маски» за оперетту и мюзиклы — призы в этих категориях уехали в Новосибирск, Екатеринбург и Барнаул. Затем настал черед балета и современного танца, и здесь Петербургу повезло больше: хореограф Ксения Михеева получила награду за свое «Последнее чаепитие», а ее коллега Максим Петров — за «Русские тупики–II», поставленные в Мариинском театре. Все оперные «Маски» достались Большому театру — за «Садко» (4 премии) и «Дидону и Энея» (1 премия).

После музыкальных номинаций заговорили о драме. Главные призы ушли московскому Театру наций, где Андрей Могучий поставил «Сказку про последнего ангела», электротеатру «Станиславский» с «Пиноккио. Театром» Бориса Юхананова и Юрию Бутусову как лучшему режиссеру («Пер Гюнт» московского Театра имени Вахтангова).

Петербуржцев отметили только в номинации «Эксперимент» — режиссер Кирилл Люкевич и актер Никита Касьяненко получили «Золотую маску» за свой в полном смысле этого слова независимый проект «4elovekvmaske», зрителей которого водят изощренным маршрутом по городским «заброшкам», расписанным граффити. И это, пожалуй, одна из самых неожиданных побед, если учесть что дебютанты соревновались с такими известными конкурентами как Федор Елютин, Михаил Зыгарь, Александр Артемов и Настасья Хрущева.

В категории театра кукол лучшей актерской работой жюри признало работу трио Ольги Драгуновой, Ася Галимзяновой и Анатолия Гущина в спектакле петербургского театра Karlsson Haus «Девочка со спичками». А лучшими режиссерами стали Алексей Шульгач и Диана Разживайкина за спектакль «Крот, который мечтал увидеть солнце», созданный петербургской Театральной корпорацией «Кот Вильям».

Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.

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