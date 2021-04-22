Тяжелое ДТП с участием грузового фургона и микроавтобуса произошло на федеральной трассе в Карелии утром 22 апреля. В нем погибли три человека, и еще трое пострадали. Одна из машин — с петербургскими номерами.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Карелия, в 9:55 на 166-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе столкнулись грузопассажирский микроавтобус FIAT Ducato с петербургскими номерами и грузовая «ГАЗель». В результате аварии погибли три пассажира фургона. Водителя «ГАЗели», а также водителя и пассажира «Фиата» госпитализировали.