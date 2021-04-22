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Трое погибли в столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса на «Сортавале». Среди пострадавших могут быть петербуржцы

Автомобиль из Петербурга попал в смертельное ДТП на федеральной трассе в Карелии

Тяжелое ДТП с участием грузового фургона и микроавтобуса произошло на федеральной трассе в Карелии утром 22 апреля. В нем погибли три человека, и еще трое пострадали. Одна из машин — с петербургскими номерами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Карелия, в 9:55 на 166-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе столкнулись грузопассажирский микроавтобус FIAT Ducato с петербургскими номерами и грузовая «ГАЗель». В результате аварии погибли три пассажира фургона. Водителя «ГАЗели», а также водителя и пассажира «Фиата» госпитализировали.

По информации «Фонтанки», попавший в аварию FIAT принадлежит женщине 1959 года рождения. Сама она находится в Москве, а на автомобиле ездит ее 33-летний сын. По словам женщины, они с семьей живут в Карелии, но в Петербург приезжают на работу. Про аварию ей ничего не известно. Сын ее зарегистрирован в Петербурге.

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