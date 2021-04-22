Финляндия продлила ограничения на границе до 25 мая. Даже из стран Европы свободно можно въехать только из Исландии

Россиянам не стоит надеяться на поездку в Финляндию в ближайшую пару месяцев — власти продлили ограничения даже на границе с другими странами Шенгенского соглашения. «22 апреля правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 25 мая 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточные меры для компенсации введённых мер еще не приняты. Таким образом, как для предотвращения распространения вирусных вариантов внутренний пограничный контроль, так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены <...>. Изменения вступят в силу 26 апреля», — говорится в сообщении МВД.

Финляндия ограничивает въезд из всех других стран Шенгенского соглашения, кроме Исландии. Что касается третьих стран, то границы открыты с Ватиканом, Австралией, Южной Кореей, Сингапуром, Руандой, Таиландом и Новой Зеландией. Пункты пропуска на границе с Россией будут принимать пассажиров, имеющих право въезда, по ранее установленному графику. Люди, прибывающие в страну из-за границы, должны будут проходить обязательный медицинский осмотр на всех МАПП Южной Финляндии до конца мая. Въезжающий должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних 72 часов или «внушающую доверие справку о перенесенном за последние полгода COVID-19». В противном случае пассажира отправят сдавать анализ. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее в интервью «Фонтанке» рассказал, что вопрос открытия границ будет решаться после того, как будет вакцинирована большая часть населения. Сначала ограничения снимут со странами Шенгена. Подробная информация об ограничениях есть на русском языке на сайте Пограничной охраны Финляндии.