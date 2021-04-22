FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Финляндия продлила ограничения на границе до 25 мая. Даже из стран Европы свободно можно въехать только из Исландии

Границы Финляндии останутся закрытыми для большинства как минимум до 25 мая

Россиянам не стоит надеяться на поездку в Финляндию в ближайшую пару месяцев — власти продлили ограничения даже на границе с другими странами Шенгенского соглашения.

«22 апреля правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 25 мая 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточные меры для компенсации введённых мер еще не приняты. Таким образом, как для предотвращения распространения вирусных вариантов внутренний пограничный контроль, так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены <...>. Изменения вступят в силу 26 апреля», — говорится в сообщении МВД.

Финляндия ограничивает въезд из всех других стран Шенгенского соглашения, кроме Исландии. Что касается третьих стран, то границы открыты с Ватиканом, Австралией, Южной Кореей, Сингапуром, Руандой, Таиландом и Новой Зеландией.

Пункты пропуска на границе с Россией будут принимать пассажиров, имеющих право въезда, по ранее установленному графику. Люди, прибывающие в страну из-за границы, должны будут проходить обязательный медицинский осмотр на всех МАПП Южной Финляндии до конца мая. Въезжающий должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних 72 часов или «внушающую доверие справку о перенесенном за последние полгода COVID-19». В противном случае пассажира отправят сдавать анализ.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее в интервью «Фонтанке» рассказал, что вопрос открытия границ будет решаться после того, как будет вакцинирована большая часть населения. Сначала ограничения снимут со странами Шенгена.

Подробная информация об ограничениях есть на русском языке на сайте Пограничной охраны Финляндии.

За время пандемии в Финляндии из 5,5 млн населения COVID-19 обнаружили у 85 тысяч человек. Умерли от ковида 902. «Количество случаев заражения COVID-19 за последние пять недель явно снизилось. Это хороший знак того, что эпидемия в Финляндии на время стихает. Приведенные рекомендации и ограничения, а также закрытие точек питания явно оказались эффективными в предотвращении заражений, — пишет 22 апреля Ведомство здравоохранения и социального развития. — Случаев по-прежнему много, поэтому ситуация может снова быстро ухудшиться, если в ближайшие недели значительно увеличатся контакты между людьми и вирус сможет более свободно распространяться среди населения. Количество выявленных на данный момент заражений соответствует ситуации в конце 2020-го — начале 2021-го и в октябре — ноябре 2020 года».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (5)

Милая +
Политический вирус не откроет границы в этом году.
dedmoroz_5e4d8827384c2
глобальная экономика рулит, выгодно затягивать процесс ограничений
coronel
А что значит «из Исландии»?
К примеру, рейс из Рейкьявика, а прилетели французы. Пустят или нет?
Или наоборот - истинный исландец, но едет из РФ на вело.
А?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний