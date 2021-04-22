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На КАД перекрыли две полосы между Красносельским и Ропшинским шоссе. Там убирают колею

Дорожники сузили участок КАД на юго-западе Петербурга

Дорожные работы до конца апреля сузили внутреннее кольцо КАД на юго-западе Петербурга. На участке между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе устраняют колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 22 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня и до 30 апреля на участке с 87-го по 93-й километр внутреннего кольца КАД перекрыты вторая и третья полосы движения. На первой полосе скорость на этот период ограничена до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

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Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Выполняет их АО «ВАД».

Да 27 апреля также перекрыты две полосы на внешнем кольце КАД между проспектами Культуры и Энгельса. Там тоже устраняют колейность.

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Комментарии (3)

Piter Russo
только б аварий не было.. а то блин по полчаса участок это проезжать придется...
adamwest96
Доброе утро. Они с понедельника перекрыты
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