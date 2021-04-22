Дорожные работы до конца апреля сузили внутреннее кольцо КАД на юго-западе Петербурга. На участке между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе устраняют колейность покрытия проезжей части.



Как сообщает 22 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня и до 30 апреля на участке с 87-го по 93-й километр внутреннего кольца КАД перекрыты вторая и третья полосы движения. На первой полосе скорость на этот период ограничена до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.