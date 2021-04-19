На севере кольцевой автодороги Петербурга ограничат проезд, чтобы устранить колейность. Трехкилометровый участок сузят на неделю.
Как сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 по 27 апреля на участке с 24-го по 27-й километр внешнего кольца, между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса, будут перекрыты вторая и третья полосы движения. На первой полосе при этом ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.
Работы будут вестись круглосуточно в две смены. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг».