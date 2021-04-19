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На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса

Дорожники сузят участок КАД Петербурга для устранения колейности

На севере кольцевой автодороги Петербурга ограничат проезд, чтобы устранить колейность. Трехкилометровый участок сузят на неделю.

Как сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 по 27 апреля на участке с 24-го по 27-й километр внешнего кольца, между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса, будут перекрыты вторая и третья полосы движения. На первой полосе при этом ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы будут вестись круглосуточно в две смены. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (5)

Oleg_I
Лучше бы Энгельса от КАД до Суздальского отремонтировали. Дорога-убийца. Хотя бы ямочно, заделать эти дыры.
265106008
Как сказал один чиновник, это не дороги плохо делают, а нагрузку не рассчитали - слишком большой поток транспортных средств. Мы сами виноваты, понапокупали машин и ездим туда-сюда :)
perfect
Да вы достали это летом делать... по субботам и воскресеньям открывайте. ночью делайте. дебилы
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