ОВД-ИНФО: в отделах полиции Петербурга после несогласованной акции протеста находится 351 человек

По итогам несогласованной акции протеста в Петербурге вечером 21 апреля в отделах полиции оказался 351 человек. Такие данные сообщает ОВД-ИНФО.
Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов, по его подсчётам эти данные завышены: «Исходя из данных, собранных мною по чатам помощи задержанным, в полиции находятся от 200 до 300 человек. Всего мне известно о задержанных в 12 отделах полиции». По словам Идрисова, протестующим в одном из отделов заявили, что составят протоколы по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Эта статья предусматривает санкцию до 15 суток ареста.
В Петербурге 21 апреля несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием освободить Алексея Навального и допустить к нему врача. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в 20:30 в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального принимали участие около 4,5 тыс. человек.