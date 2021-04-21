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На границе Ленобласти и Петербурга может гореть несанкционированная свалка

По предварительной информации, зарево пожара, которое наблюдают вечером 21 апреля жители Петербурга и Ленобласти, вызвано возгоранием на несанкционированной свалке.

Об этом глава администрации Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов сообщил 47news. Он уточнил, что очаг возгорания находится на территории Виллозского сельского поселения, рядом с промзоной на Волхонском шоссе. По его словам, производственные мощности находятся в 500 метрах от очага. Жилых домов рядом нет.

Ранее очевидцы сообщили о серьезном пожаре на границе Петербурга и области. Зарево наблюдает весь юго-запад города.

В ГУ МЧС по Ленобласти заявили, что пожарные отправились на место возгорания, информация уточняется.

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Комментарии (2)

rastaman
Мусоросжигающий завод на минималках.
свалка под крышей?
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