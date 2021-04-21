Об этом глава администрации Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов сообщил 47news. Он уточнил, что очаг возгорания находится на территории Виллозского сельского поселения, рядом с промзоной на Волхонском шоссе. По его словам, производственные мощности находятся в 500 метрах от очага. Жилых домов рядом нет.
Ранее очевидцы сообщили о серьезном пожаре на границе Петербурга и области. Зарево наблюдает весь юго-запад города.
В ГУ МЧС по Ленобласти заявили, что пожарные отправились на место возгорания, информация уточняется.