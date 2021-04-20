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Ладожскую и балтийскую нерпу теперь высматривают с воздуха

Фонд друзей балтийской нерпы показал тюленей в Петербурге с высоты

В Петербурге могут на постоянной основе ввести авиаучёт ладожской и балтийской нерпы. Об этом рассказали в зоозащитной организации Фонд друзей балтийской нерпы.

Фотографиями уже состоявшегося полёта специалисты 20 апреля поделились в соцсетях. «В эти солнечные деньки линяющие животные предпочитают кататься на льду, и сверху их хорошо видно», — пояснили они.

Высматривать нерп с воздуха — направление для фонда новое, но перспективное. «Надеемся, что теперь эти полеты станут систематическими и постоянными», — добавили там.

Состоявшийся авиаучёт можно считать международным: в нём приняла участие также профессор-биолог из Университета Восточной Финляндии Мерви Куннасранта, которая специализируется в том числе на сохранении популяции сайменской нерпы и входит в Совет по морским млекопитающим. В рамках программы софинансирования со стороны ЕС она является одним из авторов финско-российского трехлетнего проекта трансграничного сотрудничества CoExist, направленного на устойчивое сосуществование пресноводных тюленей и людей в Финляндии и России (проект, общая стоимость которого составляет 866,8 тыс. евро, получил 80% этой суммы в виде гранта программы «Юго-Восточная Финляндия — Россия»).

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