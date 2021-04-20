В Петербурге могут на постоянной основе ввести авиаучёт ладожской и балтийской нерпы. Об этом рассказали в зоозащитной организации Фонд друзей балтийской нерпы.



Фотографиями уже состоявшегося полёта специалисты 20 апреля поделились в соцсетях. «В эти солнечные деньки линяющие животные предпочитают кататься на льду, и сверху их хорошо видно», — пояснили они.