FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Неуклюжая «Шкода» свалилась в Шкиперский проток. Ей на помощь спешит кран

«Шкода» нырнула в Шкиперский канал в Петербурге

В Петербурге водитель «Шкоды Октавии» решил остудить своего «железного коня», окунув его в воду вечером 19 апреля. Возвращать легковушку на берег пришлось сотрудникам городского управления МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, информация о падении машины в Шкиперский проток поступила в 19:08. Легковой автомобиль упёрся в дно, поднимать его будут при помощи крана. Пострадавших нет.

Фото: Евгений Звездин
ПоделитьсяПоделиться

Видеозапись с места происшествия в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.

Евгений Звездин

Фото: Евгений Звездин
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Avan Avanesov
Это не Шкиперский проток. Это Галерная гавань. Сам проток давно не существует уже
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний