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Кунсткамера дорожает с 1 мая, городские музеи «держатся»

Старейший музей России поднимет цену впервые за пять лет

Как стало известно, с 1 мая полная стоимость входного билета в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого изменится впервые за пять лет. Информацию о подорожании 19 апреля «Фонтанке» подтвердили в самом музее.

Согласно обновленному ценнику, за осмотр коллекции музея нужно будет отдать 400 рублей (вместо нынешних 300). При этом льготы школьникам, студентам, курсантам и пенсионерам остаются.

Как выяснила «Фонтанка», это подорожание — скорее исключение, чем правило: по информации комитета по культуре, подведомственные им городские музеи в текущем году цен не поднимали.

Нет планов повышать цены и в федеральных музеях, таких как ГМЗ «Петергоф», Царское Село и Русский музей. Входной билет в главное здание Русского музея для взрослых посетителей уже стоит 400 рублей. В 500 рублей обойдется поход в Эрмитаж. Стоимость билета для российских граждан в Нижний парк Петергофа составит 450 рублей, и плюс еще столько же придется заплатить за вход в Большой Петергофский дворец, при желании посетить и его. 700 рублей стоит посещение Екатерининского дворца Царского Села — но в эту сумму входит экскурсия (еще 150 попросят за вход в парк, плата устанавливается на высокий сезон, который начнется 24 апреля). В случае каждого музея есть ряд льгот и бесплатные дни, информацию о них можно посмотреть на их официальных сайтах.

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Комментарии (3)

Владислав М
Почему россияне вообще должны платить за посещение музеев, которые финансируются с их налогов?
rastaman
После прихода мединских цены в музеи стали запредельно высокими.
ЕЩЕ выше?
Куда?
Antuan Rokanten
Считаю повышение цен на билеты в музеи просто безнравственным. Какое поколение мы хотим воспитать? Если цена на билет в музей стоит 500 рублей, а бутылка пива 50, то о чем можно говорить? Зарплаты у людей нищенские 20-25 тысяч. Редко у кого больше, а они еще и цены повышают.
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