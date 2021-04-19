Кунсткамера дорожает с 1 мая, городские музеи «держатся»

Как стало известно, с 1 мая полная стоимость входного билета в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого изменится впервые за пять лет. Информацию о подорожании 19 апреля «Фонтанке» подтвердили в самом музее.
Согласно обновленному ценнику, за осмотр коллекции музея нужно будет отдать 400 рублей (вместо нынешних 300). При этом льготы школьникам, студентам, курсантам и пенсионерам остаются.
Как выяснила «Фонтанка», это подорожание — скорее исключение, чем правило: по информации комитета по культуре, подведомственные им городские музеи в текущем году цен не поднимали.
Нет планов повышать цены и в федеральных музеях, таких как ГМЗ «Петергоф», Царское Село и Русский музей. Входной билет в главное здание Русского музея для взрослых посетителей уже стоит 400 рублей. В 500 рублей обойдется поход в Эрмитаж. Стоимость билета для российских граждан в Нижний парк Петергофа составит 450 рублей, и плюс еще столько же придется заплатить за вход в Большой Петергофский дворец, при желании посетить и его. 700 рублей стоит посещение Екатерининского дворца Царского Села — но в эту сумму входит экскурсия (еще 150 попросят за вход в парк, плата устанавливается на высокий сезон, который начнется 24 апреля). В случае каждого музея есть ряд льгот и бесплатные дни, информацию о них можно посмотреть на их официальных сайтах.