Кунсткамера дорожает с 1 мая, городские музеи «держатся»

Как стало известно, с 1 мая полная стоимость входного билета в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого изменится впервые за пять лет. Информацию о подорожании 19 апреля «Фонтанке» подтвердили в самом музее.



Согласно обновленному ценнику, за осмотр коллекции музея нужно будет отдать 400 рублей (вместо нынешних 300). При этом льготы школьникам, студентам, курсантам и пенсионерам остаются.



Как выяснила «Фонтанка», это подорожание — скорее исключение, чем правило: по информации комитета по культуре, подведомственные им городские музеи в текущем году цен не поднимали.

