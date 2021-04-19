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Виртуозный уворот. Водитель грузовика показал мастерство, уходя от сдававшего задом микроавтобуса на КАД

Водитель грузовика увернулся от сдававшего назад микроавтобуса в Петербурге

Опасную ситуацию, едва не приведшую к ДТП, заснял автомобилист на кольцевой автодороге Петербурга утром 19 апреля. Водитель грузовика быстрым маневром успел уйти от столкновения в последний момент.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, инцидент произошел около 9:15 на внутреннем кольце КАД у съезда на Дачный проспект. Водитель микроавтобуса, вероятно, проскочив съезд, вместо того, чтобы ехать до следующего, решил сдать задом во втором ряду. Водитель грузовика, ехавший в том же ряду, буквально в последний момент успел резко перестроиться в соседнюю полосу, уходя от столкновения. При этом он не потерял управление и не завалил кузов.

Подобные маневры задним ходом на скоростной магистрали нередко заканчиваются ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. В 2019 году водитель «Мазды», сдавая назад по КАД, поймал грузовик. В легковой машине находились двое детей, один из них погиб, второй получил травмы.

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Комментарии (3)

Antuan Rokanten
Страшные кадры. У таких права надо сразу отбирать.
eaglex
Жалко ехал не КРаЗ...
264705921
думая, в кабине грузовика, после данного уворота, в воздух было произнесено мало изящных слов, по поводу "задоездуна"
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