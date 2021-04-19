Журналистов, работающих на акциях протеста, хотят обозначать QR-кодом. Петербург может стать пробной зоной

В частности, сотрудников СМИ собираются обязать носить нагрудный номерной знак и QR-код, а также числиться в особом реестре. Об этом пишет 19 апреля «Коммерсантъ».
Соответствующие предложения разработал Совет по правам человека (СПЧ) при президенте во исполнение поручения президента от 28 января 2021 года — ради «снижения количества случаев необоснованных задержаний» сотрудников СМИ. При этом члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов говорят, что даже не обсуждали этот проект.
С декабря 2020 года журналисты на митингах и так обязаны иметь «ясно видимый» знак. По данным Роскомнадзора, это прямоугольник с данными журналиста и зелёный жилет с надписью «Пресса». В СПЧ же предлагают пойти дальше: сделать этот знак номерным и снабдить QR-кодом, который смогут «прочитать» сотрудники полиции и Росгвардии. При этом Верховному суду РФ предлагается издать разъяснения, что наличие у журналиста аккредитации и номерного знака «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если он на акции допустил «агитацию, скандирование и т. п.».
Кроме того, Союзу журналистов России предлагается запустить «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ и блогеров для освещения митингов. Их надо будет заносить в специализированный реестр. В случае отсутствия журналиста в реестре его «деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге».
По информации источника издания, документ уже рассылается в полпредства как «руководство к действию». Далее, по его словам, предложения «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах, «одним из них, скорее всего, станет Санкт-Петербург».
Журналисты, пострадавшие на недавних митингах, сомневаются, что QR-коды дадут дополнительную защиту, поскольку не все полицейские обращают внимание даже на жилеты.