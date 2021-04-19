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Журналистов, работающих на акциях протеста, хотят обозначать QR-кодом. Петербург может стать пробной зоной

В СПЧ разработали предложения о порядке работы сотрудников СМИ на митингах

Санкт-Петербург может стать одним из городов, где пройдёт обкатка пилотного проекта по оформлению журналистов для работы на митингах и пикетах.

В частности, сотрудников СМИ собираются обязать носить нагрудный номерной знак и QR-код, а также числиться в особом реестре. Об этом пишет 19 апреля «Коммерсантъ».

Соответствующие предложения разработал Совет по правам человека (СПЧ) при президенте во исполнение поручения президента от 28 января 2021 года — ради «снижения количества случаев необоснованных задержаний» сотрудников СМИ. При этом члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов говорят, что даже не обсуждали этот проект.

С декабря 2020 года журналисты на митингах и так обязаны иметь «ясно видимый» знак. По данным Роскомнадзора, это прямоугольник с данными журналиста и зелёный жилет с надписью «Пресса». В СПЧ же предлагают пойти дальше: сделать этот знак номерным и снабдить QR-кодом, который смогут «прочитать» сотрудники полиции и Росгвардии. При этом Верховному суду РФ предлагается издать разъяснения, что наличие у журналиста аккредитации и номерного знака «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если он на акции допустил «агитацию, скандирование и т. п.».

Кроме того, Союзу журналистов России предлагается запустить «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ и блогеров для освещения митингов. Их надо будет заносить в специализированный реестр. В случае отсутствия журналиста в реестре его «деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге».

По информации источника издания, документ уже рассылается в полпредства как «руководство к действию». Далее, по его словам, предложения «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах, «одним из них, скорее всего, станет Санкт-Петербург».

Журналисты, пострадавшие на недавних митингах, сомневаются, что QR-коды дадут дополнительную защиту, поскольку не все полицейские обращают внимание даже на жилеты.

По данным СЖР, на акциях 23 января было задержано более 40 журналистов, 31 января — около 60 сотрудников СМИ (6 человек «попали под дубинки»), а 2 февраля — 8 представителей прессы. Тогда члены СПЧ заявляли о планах провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами в регионах о соблюдении прав работников СМИ. А в СЖР планировали подготовить регламент взаимодействия полицейских с журналистами в ходе уличных акций.

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