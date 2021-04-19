Журналистов, работающих на акциях протеста, хотят обозначать QR-кодом. Петербург может стать пробной зоной

В частности, сотрудников СМИ собираются обязать носить нагрудный номерной знак и QR-код, а также числиться в особом реестре. Об этом пишет 19 апреля «Коммерсантъ».

Соответствующие предложения разработал Совет по правам человека (СПЧ) при президенте во исполнение поручения президента от 28 января 2021 года — ради «снижения количества случаев необоснованных задержаний» сотрудников СМИ. При этом члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов говорят, что даже не обсуждали этот проект.

С декабря 2020 года журналисты на митингах и так обязаны иметь «ясно видимый» знак. По данным Роскомнадзора, это прямоугольник с данными журналиста и зелёный жилет с надписью «Пресса». В СПЧ же предлагают пойти дальше: сделать этот знак номерным и снабдить QR-кодом, который смогут «прочитать» сотрудники полиции и Росгвардии. При этом Верховному суду РФ предлагается издать разъяснения, что наличие у журналиста аккредитации и номерного знака «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если он на акции допустил «агитацию, скандирование и т. п.».