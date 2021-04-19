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Студента-медика задержали по делу врача с клинком в руке. Петербургским полицейским пришлось ехать за ним на Янтарный берег

Подозреваемого в убийстве врача в Петербурге задержали в Калининграде

В изолятор временного содержания в Петербурге попал из свой квартиры в Калининграде студент-медик. Его подозревают в убийстве коллеги.

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, 27-летнего учащегося первого курса медицинского колледжа в Петербурге задержали сотрудники уголовного розыска по делу об убийстве врача в Невском районе.

По предварительной информации, в ночь с 13 на 14 апреля молодой человек пришел в гости к терапевту районной поликлиники в его коммуналку на улице Полярников. Во время застолья у них случился конфликт, в ходе которого молодой коллега якобы ударил ножом в грудь мужчину. Удар был такой силы, что клинок остался в груди у врача. Он скончался до приезда скорой.

Через три дня подозреваемого, уроженца Калининграда, нашли в квартире на балтийском берегу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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