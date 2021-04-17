Украина готовит ответ по отношению к российской дипмиссии после задержания украинского консула в Петербурге

Задержание украинского дипломата в Петербурге Киев назвал «очередной провокацией» со стороны России. Украина намерена предпринять ответные меры, сообщил 17 апреля заместитель главы МИД республики Евгений Енин.
«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — цитирует его агентство УНН.
Деятельность консула генконсульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка ФСБ назвала «враждебной». Утром 17 апреля стало известно о его задержании, несмотря на дипломатический статус. В Федеральной службе безопасности России отметили, что задержание прошло после передачи Сосонюку россиянином «закрытой информации».