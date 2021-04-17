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Украина готовит ответ по отношению к российской дипмиссии после задержания украинского консула в Петербурге

МИД Украины: Задержание нашего консула не останется без ответа

Задержание украинского дипломата в Петербурге Киев назвал «очередной провокацией» со стороны России. Украина намерена предпринять ответные меры, сообщил 17 апреля заместитель главы МИД республики Евгений Енин.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — цитирует его агентство УНН.

Деятельность консула генконсульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка ФСБ назвала «враждебной». Утром 17 апреля стало известно о его задержании, несмотря на дипломатический статус. В Федеральной службе безопасности России отметили, что задержание прошло после передачи Сосонюку россиянином «закрытой информации».

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Комментарии (10)

Савва Морозов
отключатся от газа
lamer
C Александром Васильевичем Масляковым текст ответа согласовали?
Karl_Ivanovich
Пора прекратить уже миндальничание с этим вражеским недо-государством и его подданными - выслать их всех и закрыть границы.
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