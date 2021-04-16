Российские депутаты предпочитают Испанию. Где парламентарии приобретают зарубежную недвижимость

На втором месте по популярности еще одна страна НАТО — Латвия (9 объектов), на третьем месте государство, претендующее на вступление в альянс, — Грузия (8 объектов). Правда, в последней вся недвижимость принадлежит семье одного депутата от «Единой России» — Отари Аршбы. Лично он является владельцем только одной доли в квартире, зато его супруге принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома и комната.

Самой популярной страной, в которой российские депутаты декларировали недвижимость за рубежом, стала Испания (18 объектов). Подсчеты 16 апреля провел «Интерфакс».

Зарубежная недвижимость вообще зачастую записана на родственников парламентариев. Например, жене Андрея Голушко принадлежат участок 7,8 тыс. кв. м и жилой дом 498 кв. м во Франции, а ребенку Александра Ярошука — дом на 454 кв. м в той же стране.



У детей единоросса Андрея Скоча пропали квартиры, которые были в безвозмездном пользовании в Великобритании. Зато земельный участок и жилой дом в Англии есть у коммуниста Владимира Блоцкого.



У жены справедливоросса Валерия Гартунга осталась квартира в 190 кв. м в Швейцарии. Недвижимость у депутатов Госдумы и их родственников также нашлась в Болгарии (6 объектов), Белоруссии (4 объекта), по одному объекту в Италии, Финляндии и на Кипре.

