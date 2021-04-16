FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Российские депутаты предпочитают Испанию. Где парламентарии приобретают зарубежную недвижимость

Российские депутаты декларируют недвижимость в странах НАТО

Самой популярной страной, в которой российские депутаты декларировали недвижимость за рубежом, стала Испания (18 объектов). Подсчеты 16 апреля провел «Интерфакс».

На втором месте по популярности еще одна страна НАТО — Латвия (9 объектов), на третьем месте государство, претендующее на вступление в альянс, — Грузия (8 объектов). Правда, в последней вся недвижимость принадлежит семье одного депутата от «Единой России» — Отари Аршбы. Лично он является владельцем только одной доли в квартире, зато его супруге принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома и комната.

Зарубежная недвижимость вообще зачастую записана на родственников парламентариев. Например, жене Андрея Голушко принадлежат участок 7,8 тыс. кв. м и жилой дом 498 кв. м во Франции, а ребенку Александра Ярошука — дом на 454 кв. м в той же стране.

У детей единоросса Андрея Скоча пропали квартиры, которые были в безвозмездном пользовании в Великобритании. Зато земельный участок и жилой дом в Англии есть у коммуниста Владимира Блоцкого.

У жены справедливоросса Валерия Гартунга осталась квартира в 190 кв. м в Швейцарии. Недвижимость у депутатов Госдумы и их родственников также нашлась в Болгарии (6 объектов), Белоруссии (4 объекта), по одному объекту в Италии, Финляндии и на Кипре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
"Российские депутаты декларируют недвижимость в странах НАТО"

Чем больший патриот, тем больше недвижки за бугром должно быть. Иначе ты - не настоящий путинский патриот.
Капитан Очевидность2
"на третьем месте государство, претендующее на вступление в альянс, — Грузия (8 объектов). Правда, в последней вся недвижимость принадлежит семье одного депутата от «Единой России» — Отари Аршбы"

А он точно "российский депутат"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний