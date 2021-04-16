Российские депутаты предпочитают Испанию. Где парламентарии приобретают зарубежную недвижимость

Самой популярной страной, в которой российские депутаты декларировали недвижимость за рубежом, стала Испания (18 объектов). Подсчеты 16 апреля провел «Интерфакс».
На втором месте по популярности еще одна страна НАТО — Латвия (9 объектов), на третьем месте государство, претендующее на вступление в альянс, — Грузия (8 объектов). Правда, в последней вся недвижимость принадлежит семье одного депутата от «Единой России» — Отари Аршбы. Лично он является владельцем только одной доли в квартире, зато его супруге принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома и комната.
Зарубежная недвижимость вообще зачастую записана на родственников парламентариев. Например, жене Андрея Голушко принадлежат участок 7,8 тыс. кв. м и жилой дом 498 кв. м во Франции, а ребенку Александра Ярошука — дом на 454 кв. м в той же стране.
У детей единоросса Андрея Скоча пропали квартиры, которые были в безвозмездном пользовании в Великобритании. Зато земельный участок и жилой дом в Англии есть у коммуниста Владимира Блоцкого.
У жены справедливоросса Валерия Гартунга осталась квартира в 190 кв. м в Швейцарии. Недвижимость у депутатов Госдумы и их родственников также нашлась в Болгарии (6 объектов), Белоруссии (4 объекта), по одному объекту в Италии, Финляндии и на Кипре.