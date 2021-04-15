Бывший заместитель председателя «Альянса врачей» ( организация признана в РФ иноагентом ) Анастасия Тарабрина объявила о создании нового профсоюза — «Голос медицины». Об этом она рассказала в видеоролике на собственной странице в Facebook.

«Я и мои коллеги, бывшие члены профсоюза "Альянс врачей", формируем объединение, главной задачей которого будет защита социально-трудовых прав медицинских работников, а не осуществление политической деятельности, выдвижение требований и лозунгов в интересах медийных лиц», — уточняет Тарабрина в своём видеообращении. При этом заявление сопровождается фотографиями главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам Анастасии Тарабриной, медики «стали массово уходить» из «Альянса врачей», потому что он «бросил все свои силы» на поддержку Навального. «Наш профсоюз "Голос медицины" будет заниматься только проблемами здравоохранения — и никакой политики»,— анонсировала создатель новой организации.



Также Тарабрина отметила, что новый профсоюз «хочет выстроить конструктивный диалог с представителями власти на всех уровнях», и заявила, что у организации уже есть несколько региональных отделений и теперь она подает документы на регистрацию в Минюст РФ.



Напомним, что созданный в 2018 году «Альянс врачей» пополнил список организаций, выполняющих функции иностранных агентов, в начале марта 2021 года.

