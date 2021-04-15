Петербург закупает 267 квартир для льготников

Комитет имущественных отношений Петербурга объявил аукционы на приобретение жилья для детей-сирот и льготников. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Смольного.
Для детей, которые остались без попечения родителей, и сирот планируется приобрести 187 квартир от 33 до 42 кв. метров каждая по максимальной цене 5,49 млн рублей. Еще 80 квартир — площадью от 42 до 52 квадратов — приобретаются для льготных категорий граждан. Максимальная стоимость каждой не более 8,8 млн рублей.
Вся недвижимость должна располагаться в многоквартирных домах, построенных не раньше 2010 года. Ограничений по районам города нет. Квартиры покупаются из расчета 130,8 тысяч рублей за квадратный метр, предельная закупочная стоимость была увеличена с 2021 года.
Всего в этом году для льготников планируется закупить квартиры на 5,7 млрд рублей, такая сумма заложена в бюджете города на текущий год.
В четвертом квартале 2020 года жилье в Петербурге подскочило в цене на четверть, заняв пятую строчку в мировом рейтинге. Москва на седьмой позиции, в столице стоимость подросла на 21,1%.