Затраты промышленных предприятий, банков и IT-компаний будут колоссальными из-за перехода на российское ПО

По оценке президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, для перехода на отечественное ПО российскому бизнесу потребуется более 1 трлн рублей. Об этом 15 апреля сообщает РБК со ссылкой на обращение главы РСПП, которое он направил в среду, 14 апреля, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В обращении, уточняет издание, Шохин попросил министра поручить профильным ведомствам вместе с бизнесом доработать механизм постепенного перехода на российское ПО и изменения в законодательстве, подготовленные Минцифры. В пресс-службе Белого дома РБК сообщили, что обращение не поступало в аппарат правительства, а представитель Минцифры, в свою очередь, заявил, что ведомство с мая 2020 года находится «в постоянном диалоге с коммерческими компаниями».

РБК отмечает, что Минцифры предложило перевести объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), повреждение сетей связи которых может вызвать серьёзные последствия, на использование преимущественно отечественного ПО с 1 января 2023 года и российского оборудования — с 1 января 2024 года. Согласно закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры», вступившему в силу в 2018 году, по данным издания, всем объектам КИИ должна быть присвоена первая, вторая или третья категория в зависимости от потенциала того ущерба, который будет нанесен России, если эти объекты атакуют хакеры. Владельцы КИИ должны подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и передавать туда информацию об инцидентах. За нарушение правил эксплуатации и нанесение вреда критической инфраструктуре предусмотрена уголовная ответственность. В письме Мишустину, передаёт РБК, Шохин указывает, что в Минцифры не учли различия в уровнях безопасности и предъявляют одинаковые требования к разным категориям значимости объектов КИИ.