Что такое журнал DOXA и за что власть преследует студентов

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







С обысками в квартиры сотрудников студенческого журнала DOXA силовики пришли утром 14 апреля. Позднее, на допросе в Следственном комитете, им предъявили обвинение по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Само дело было возбуждено ещё 22 января. Причиной внимания к DOXA стало видеообращение журналистов — в нем они требовали прекратить пугать студентов отчислением.

Видео было опубликовано 23 января, в день акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В ролике четверо молодых людей — главный редактор Армен Арамян и редакторы Владимир Метелкин, Алла Гутникова и Наталья Тышкевич — рассказывали о давлении на студентов перед акцией, призывали их не бояться.



«На протяжении истории молодые люди и студенты всегда отстаивали права и свободы. Так было 50 лет назад, так было 100 лет назад. Власть объявила войну молодости, но молодость — это мы. И мы обязательно победим», — говорили они в видео.

Через три дня Роскомнадзор прислал уведомление о необходимости удаления видеоролика. Причиной стало решение Росмолодежи о том, что видео содержит информацию, «направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц» (полномочия на внесудебную блокировку информации в Интернете Росмолодежь получила в 2019 году). Журналистам пришлось удалить ролик, чтобы избежать блокировки канала. В марте редакция обратилась в Таганский суд Москвы с иском к Роскомнадзору, в нём они настаивали, что видеоролик «не содержит информации, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению».

Изданию «Роскомсвобода» Владимир Метёлкин говорил тогда, что удивлён такой реакции на видео: «Для меня очевидно, что никаких призывов, кроме призыва не бояться отстаивать свои законные права, в нашем видео не содержится. Ни к каким противоправным действиям мы не призываем — это понятно любому, кто посмотрел ролик».



По словам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, уголовное дело, по которому предъявили обвинения журналистам, изначально возбуждено в отношении главы штабов Алексея Навального Леонида Волкова (сам он больше года находится за границей). Сама статья 151.2 УК РФ — склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий — появилась в Уголовном кодексе в июне 2017 года. По части второй (именно её предъявляют журналистам) наказание предполагает штраф до 100 тысяч рублей, или обязательные работы до 400 часов, или исправительные либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или определенной деятельностью, либо лишение свободы на срок до трех лет с аналогичными запретами насчёт деятельности и должностей.

Согласно судебной статистике, в 2018 году по этой статье в России был осужден 1 человек — условно. В 2019 году единственное уголовное дело прекращено судом.

Как отмечает Чиков, накануне в Басманном суде на процессах об избрании меры пресечения журналистам DOXA следователи приобщили заключение судебной лингвистической экспертизы (постановление о её назначении было вынесено 26 января). Эксперты «проанализировали» видеоролик, а также два поста редакции журнала в Instagram. В качестве подтверждения выводов, которые и стали поводом для уголовного преследования, лингвисты привели фразы: «Не бойтесь и не оставайтесь в стороне», «власть объявила войну молодости, но молодость — это мы, и мы обязательно победим!», «Не сопротивляйтесь требованиям полиции», «Не сопротивляйтесь и не оскорбляйте сотрудников, постарайтесь даже не прикасаться к ним» и «Мы обращаемся к органам власти и администрациям учебных заведений: перестаньте запугивать студентов и школьников».



Суд избрал четырём журналистам меру пресечения — запрещено покидать жилое помещение с 00:00 часов до 23:59, пользоваться Интернетом и средствами связи и общаться без письменного разрешения следователя с кем-то, кроме адвоката.

На следующий день, 15 апреля, ситуацию попросили прокомментировать пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он сначала заявил, что говорить не будет, а потом всё-таки добавил: «Оно [издание] лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер».

Издание DOXA появилось в 2017 году в Москве, при Высшей школе экономики. Родоначальниками его были четыре студента с факультетов философии и культурологии. Своим наименованием студенческое медиа обязано Платону: доксой он называл «результат чувственного познания, касающегося изменчивого земного «мира вещей». Со временем DOXA развивалась и стала писать не только про происходящее внутри ВШЭ, но и про другие вузы. В феврале 2020 года главный редактор издания Армен Арамян говорил, что для редакции пишут студенты пяти крупнейших российских университетов, в том числе и Санкт-Петербургского госуниверситета.



На сегодняшний день часть из обвиненных сотрудников журнала ещё студенты (Владимир Метелкин и Алла Гутникова, согласно соцсетям, учатся), Наталья Тышкевич закончила вуз, а главный редактор Армен Арамян — стажер-исследователь в институте общественных наук РАНХиГС. В декабре 2019 года DOXA лишили статуса студенческого медиа ВШЭ. Предшествовала этому жалоба ректора РГСУ Натальи Починок. Она пожаловалась руководству «Вышки» на публикацию DOXA, посвященную ее биографии. В статье, в частности, говорилось, что у сетевого сообщества «Диссернет» есть претензии к защищенным в РГСУ диссертациям, включая и работу самой Починок. Статья была опубликована 6 сентября: за два дня до выборов в Мосгордуму, в которых ректор РГСУ принимала участие.

Врио старшего директора по информационной политике Олег Солодухин объяснял лишение DOXA статуса студенческого медиа так:

«DOXA начинала как вышкинский студенческий журнал. Именно под это она получила статус студенческой организации. Этот статус существует внутри НИУ ВШЭ, и наделенные им организации воспринимаются как составная часть университета, получают от него финансирование. Поэтому университет всегда очень внимательно подходил к вопросу о наделении тех или иных объединений статусом студенческой организации НИУ ВШЭ.



Со временем DOXA все больше и больше отходила от заявленных изначально стандартов деятельности. И, сама того не заметив, превратилась в общественную организацию, выходящую за рамки своего вуза. Студенческая жизнь, наука, исследования, теоретические споры начали отходить на второй план, а на передний вышли правозащитная, общественно-политическая деятельность и привлечение к себе внимания неоднозначными акциями и скандальными текстами».

DOXA действительно занималась не только журналистикой. Летом 2019 года редакция вошла в состав организаторов акции «За свободу студентов и университетов». Кроме того, журнал организовывал денежный сбор в пользу аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного за нападение на офис партии «Единая Россия»; журналисты поддерживали студента Егора Жукова, бывшего фигуранта дела о «массовых беспорядках» в Москве.

В 2020 году издание выпустило несколько расследований, в том числе вместе с «Важными историями» Романа Анина (у него на прошлой неделе прошли обыски из-за материала «Секрет «Принцессы Ольги» — Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?»). В августе 2020-го вместе с «Новой газетой», «Транспаренси» и «Важными историями» выпустили расследование о том, как дети российских чиновников пользуются преимуществами при поступлении в вузы. В начале этого года журнал DOXA и «Важные истории» опубликовали совместное исследование о том, что мешает женщинам в России строить успешную карьеру в академической среде.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

