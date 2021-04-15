Глава Кировского завода: Прежде чем выводить порт из города, сперва надо разобраться с «Апрашкой» и «Красным треугольником»

Основной владелец и руководитель ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко призвал девелоперов и городские власти завершить уже начатые проекты редевелопмента, прежде чем браться за вывод из Петербурга порта.

Георгий Семененко раскритиковал инициативу совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева по выводу за черту города портовых мощностей и застройки освободившейся земли жильем и коммерческими объектами. Со своим предложением Бокарев дошел до президента Путина, который поручил высказать свою позицию заинтересованным ведомствам.

«Мировой опыт подсказывает, что любой город при развитии потихоньку вытесняет, условно говоря, «грязное производство» и бизнес логистической сферы за свои границы, — согласился Георгий Семененко. — С другой стороны, и тут уже мое субъективное мнение, городу, который настолько «успешно» справляется с реконцепцией «Апрашки» и редевелопментом «Красного треугольника», как раз самое время заняться выводом порта куда-то». Предприниматель прозрачно намекает на растянувшиеся на десятилетия процессы преобразования двух крупных территорий в исторической части города. И Апраксин двор, и «Красный треугольник» привлекательны для инвесторов. В обоих значительная часть земель принадлежит городу (как и в порту), однако все попытки организовать инвестиционный консорциум или привлечь единого крупного инвестора до сих пор всегда проваливались. Основная причина — большой разброс интересов частных собственников и долговременных арендаторов этих территорий и отсутствие политической воли у чиновников решить все вопросы кардинально. Если будет запущен процесс вывода порта за городскую черту, никаких гарантий, что он не пойдет по пути «Красного треугольника» или Апраксина двора, нет.

У Георгия Семененко есть и другой аргумент. «Если мы посмотрим на те кейсы, на которые ссылаются авторы проекта, например Лондон, то там припортовые районы сперва пришли в депрессию, это были по сути заброшенные территории, а уже потом их реновировали. А портовая зона Петербурга — это вполне себе неплохо чувствующий бизнес, — говорит владелец Кировского завода. — Помимо этого, есть же еще «Северная верфь», которая загружена заказами на многие годы вперед. Надо, наверное, сперва ответить на эти вопросы, а потом уже обсуждать, насколько это возможно или невозможно». К слову, многочисленные нынешние обитатели порта также весьма скептически относятся к идее своего переезда куда бы то ни было и ежегодно инвестируют миллиарды рублей в свой бизнес в Петербурге. Кировский завод — один из крупнейших землевладельцев Петербурга, под контролем у него 150 га земли, которая сейчас отделяет жилые районы Кировского района от моря. Длина прибрежного фронта у завода — более 2 км. Ненамного меньше — у входящей в государственную Объединенную судостроительную корпорацию «Северной верфи». Если эти два предприятия останутся на своих местах, смысл вывода порта полностью теряется — новые жилые кварталы окажутся, по сути, на окраине промышленной зоны в самом классическом ее виде.