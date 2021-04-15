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«КовиВак» поступит в Северную столицу в мае

«Чумаковскую» вакцину ждут в Петербурге в конце весны

Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН — поступит в Петербург в конце весны, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Я могу сказать, что небольшая партия пока доступна для распределения. Партию, которая будет иметь существенное влияние и можно будет говорить, что начинается массовая вакцинация этим препаратом, мы ожидаем в мае месяце», — заявил он журналистам 15 апреля.

В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с мертвым коронавирусом внутри. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

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