Как сообщили туристы корреспонденту «Фонтанки», в офисе принимает один сотрудник, на каждого человека у него уходит в среднем 10 минут. Билеты обменивают или возвращают, только если они были куплены напрямую у авиакомпании. Если через агентов — нужно ждать официального сообщения об отмене рейсов.

Ранее в Turkish Airlines сообщили РИА Новости, что получили от России уведомление об ограничении полетов. Пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.



Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня 2021 года. В правительстве пообещали сохранить два рейса в неделю на направлении Москва — Стамбул и обратно для вывоза туристов.

