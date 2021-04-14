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Петербуржцы выстроились у главного офиса Turkish Airlines, чтобы вернуть деньги за авиабилеты

Туристы выстроились в очередь у главного офиса Turkish Airlines в Петербурге

Жители Петербурга выстроились в очередь у главного офиса авиакомпании Turkish Airlines на Невском проспекте. Вернуть или обменять билеты утром 14 апреля пришло около 10 человек.

Как сообщили туристы корреспонденту «Фонтанки», в офисе принимает один сотрудник, на каждого человека у него уходит в среднем 10 минут. Билеты обменивают или возвращают, только если они были куплены напрямую у авиакомпании. Если через агентов — нужно ждать официального сообщения об отмене рейсов.

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Ранее в Turkish Airlines сообщили РИА Новости, что получили от России уведомление об ограничении полетов. Пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня 2021 года. В правительстве пообещали сохранить два рейса в неделю на направлении Москва — Стамбул и обратно для вывоза туристов.

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