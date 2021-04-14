Сотрудники уголовного розыска Центрального района задержали в Петербурге 46-летнего повара одного из учебных заведений города. Мужчину подозревают в краже денег с банковской карты пожилого пенсионера.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, несколько дней назад в полицию обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что он обнаружил списание со своего банковского счета более 168 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Позднее полиция установила, что пожилой петербуржец через сайт объявлений нашел себе помощника по хозяйству. Им как раз таки и оказался задержанный. Войдя в доверие к пенсионеру, он совершал покупки в личных целях, расплачиваясь его банковской картой.
В настоящий момент устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.