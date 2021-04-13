Еще два подростка заявили о развращении актером полицейских сериалов в Петербурге. Его задержали

62-летний актер, известный по эпизодическим ролям в полицейских сериалах, Никита Струков был задержан уголовным розыском во второй раз после того, как двое молодых людей заявили о том, что стали жертвами его притязаний.
Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, семиклассник из Московского района рассказал, что в сентябре 2020 года мужчина якобы просил его обнажиться и трогал за половой орган.
Еще один заявитель — 17-летний студент одного из петербургских колледжей смог поведать, что в октябре 2019 года мужчина производил с ним те же развратные действия.
По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела.
Актер был повторно задержан. Ранее после того, как в январе этого года он стал фигурантом дела по статье 135 УК РФ, в отношении него избрали меру пресечения — подписку о невыезде.
Следствие, по данным «Фонтанки», планирует выйти в суд в ходатайством об аресте мужчины.