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Еще два подростка заявили о развращении актером полицейских сериалов в Петербурге. Его задержали

За три месяца в деле о развратных действиях, в которых обвиняют актера в Петербурге, появилось еще две жертвы

62-летний актер, известный по эпизодическим ролям в полицейских сериалах, Никита Струков был задержан уголовным розыском во второй раз после того, как двое молодых людей заявили о том, что стали жертвами его притязаний.

Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, семиклассник из Московского района рассказал, что в сентябре 2020 года мужчина якобы просил его обнажиться и трогал за половой орган.

Еще один заявитель — 17-летний студент одного из петербургских колледжей смог поведать, что в октябре 2019 года мужчина производил с ним те же развратные действия.

По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела.

Актер был повторно задержан. Ранее после того, как в январе этого года он стал фигурантом дела по статье 135 УК РФ, в отношении него избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

Следствие, по данным «Фонтанки», планирует выйти в суд в ходатайством об аресте мужчины.

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