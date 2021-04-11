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На горнолыжном курорте в Мурманской области застрелили собаку на глазах у детей. В убийстве подозревают священника

В Мурманской области священника заподозрили в убийстве собаки

Хладнокровное убийство собаки в присутствии детей произошло в Мурманской области. Как пишет 11 апреля «Новая газета», преступление произошло 8-го числа на горнолыжном комплексе «Кукисвумчорр».

По словам оператора канатной дороги Ивана Воронцова, в момент преступления на склоне было 20–25 дошкольников вместе с родителями.

«Дорога работала, поднимала детей, и вдруг я услышал хлопок. Я сразу посмотрел на дорогу — мало ли что. Все работает. А Фрося (кличка убитой собаки — прим. ред.) лежала метрах в пятидесяти, она с детьми до этого играла, бегала. Но когда прозвучал этот хлопок, я голову повернул, смотрю — она кувыркается и сползает чуть ниже по склону. А за ней тянется кровавый след», — говорит Воронцов.

Собака умерла у него на руках. Очевидцы происшествия утверждают, что собаку расстреляли на глазах у детей, но с дальнего расстояния, с автопарковки. На записях камер видно стрелка и его машину. Некоторые узнали в стрелке Константина Кузнецова, священника Успенской церкви города Апатиты. По словам Воронцова, до этого инцидента священник вместе с сыном были частыми посетителями горнолыжного комплекса. Собака их не принимала и часто лаяла на них.

Сотрудники надеются, что записей хватит для доказательства вины убийцы. Полицию они вызвали сразу, криминалисты осмотрели место происшествия, участковый опросил хозяина собаки, труп забрали. В областном УМВД подтвердили, что проверка по факту случившегося проводится, назначены экспертизы.

Сам Кузнецов на связь не выходит. В Мурманской и Мончегорской митрополии журналистам пояснили, что от исполнения обязанностей Константин Кузнецов временно отстранён распоряжением митрополита Митрофана — до завершения проверки полицейскими. Решение о дальнейшей карьере священника будет принято сообразно ее итогам. При этом в митрополии подчеркнули: лишение жизни живого существа, если причастность к нему иерея будет доказана, однозначно ставит точку в его священническом служении.

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Комментарии (21)

VF812
пишет НГ...
chip1
Может нужно сначала точно выяснить, священник ли стрелял, а то похож, распознали...Кроме того, что не законно убил собаку, этот неизвестный гражданин еще и стрелял в публичном месте, люди с детьми могли пострадать, тут по совокупности не хило могут дело раскрутить!
Thunder
Как много скрепности в этой новости. Если бы вместо собаки был медведь - вообще шикарно было бы)
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