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Опубликованы личные дела космонавтов: Гагарин — почти отличник, Леонов — изобретатель

Впервые за 60 лет в Сеть выложили личные дела советских покорителей космоса

Документы космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других появились 10 апреля в специальном разделе на сайте Минобороны. Публикация архивов приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. В подборку попали личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы и фотографии.

Из краткой характеристики Юрия Гагарина от руководства Чкаловского военного авиационного училища можно узнать, что он дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. «Летать любит, летает смело и уверенно», — отмечается в документе.

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В послужных списках видно, что Гагарин, Титов и Леонов продолжали учиться после первых полетов. В зачетной книжке первого космонавта почти сплошные оценки «отлично». Кроме высшей математики — за нее просто «хорошо».

А в личном деле Алексея Леонова указано, что он изобрел «тренажер ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Основные принципы этого устройства используются по сей день.

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