Документы космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других появились 10 апреля в специальном разделе на сайте Минобороны. Публикация архивов приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. В подборку попали личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы и фотографии.



Из краткой характеристики Юрия Гагарина от руководства Чкаловского военного авиационного училища можно узнать, что он дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. «Летать любит, летает смело и уверенно», — отмечается в документе.