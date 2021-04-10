Документы космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других появились 10 апреля в специальном разделе на сайте Минобороны. Публикация архивов приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. В подборку попали личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы и фотографии.
Из краткой характеристики Юрия Гагарина от руководства Чкаловского военного авиационного училища можно узнать, что он дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. «Летать любит, летает смело и уверенно», — отмечается в документе.
В послужных списках видно, что Гагарин, Титов и Леонов продолжали учиться после первых полетов. В зачетной книжке первого космонавта почти сплошные оценки «отлично». Кроме высшей математики — за нее просто «хорошо».
А в личном деле Алексея Леонова указано, что он изобрел «тренажер ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Основные принципы этого устройства используются по сей день.