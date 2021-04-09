Эрл Симмонс, или DMX, стал феноменом хит-парада Billboard 200: шесть его альбомов подряд, начиная с 1998 года, дебютировали на первой строчке.

Несколько часов назад аналогичная информация была опровергнута — оказалось, что системы жизнеобеспечения еще поддерживают артиста, — но затем его внутренние органы начали отказывать, и стало ясно, что этот день станет его последним.

При этом у рэпера были серьезные проблемы с законом и наркотиками, его сажали в тюрьму за неуплату налогов и нападение на российского гражданина, судили за подделку документов и жестокое обращение с животными. Он заявлял, что, являясь христианином, читал Библию каждый день, и говорил о желании стать пастором. Сообщал и о своем биполярном расстройстве. По некоторым данным, у него было 15 детей.



2 апреля музыкант перенес сердечный приступ, вызванный передозировкой наркотиков. Посты, посвященные мольбам о его здоровье, в соцсетях оставляли многочисленные звезды шоубизнеса, среди которых Мэрайя Кэри, Мисси Эллиотт, Лил Ким и Айс-Ти. После его госпитализации основатель лейбла No Limit Records рэпер Master P предложил основать в США профсоюз рэперов, который бы помогал им бороться с зависимостью.



«Музыка Эрла вдохновила бесчисленное количество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», — говорится в официальном сообщении о смерти, опубликованном изданием Pitchfork.

