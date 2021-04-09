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Рэпер DMX, о здоровье которого молились Мэрайя Кэри, Мисси Эллиотт и Айс-Ти, умер в возрасте 50 лет

Рэп-звезда ушел через неделю после передозировки и сердечного приступа

Американские СМИ сообщили о кончине известного рэпера DMX, одной из крупнейших звезд жанра конца 90-х — начала нулевых.

«Икона хип-хопа, боровшаяся с законом и зависимостью, DMX ушел в возрасте 50 лет», — говорится в сообщении Los Angeles Times 9 апреля.

Несколько часов назад аналогичная информация была опровергнута — оказалось, что системы жизнеобеспечения еще поддерживают артиста, — но затем его внутренние органы начали отказывать, и стало ясно, что этот день станет его последним.

Эрл Симмонс, или DMX, стал феноменом хит-парада Billboard 200: шесть его альбомов подряд, начиная с 1998 года, дебютировали на первой строчке.

При этом у рэпера были серьезные проблемы с законом и наркотиками, его сажали в тюрьму за неуплату налогов и нападение на российского гражданина, судили за подделку документов и жестокое обращение с животными. Он заявлял, что, являясь христианином, читал Библию каждый день, и говорил о желании стать пастором. Сообщал и о своем биполярном расстройстве. По некоторым данным, у него было 15 детей.

2 апреля музыкант перенес сердечный приступ, вызванный передозировкой наркотиков. Посты, посвященные мольбам о его здоровье, в соцсетях оставляли многочисленные звезды шоубизнеса, среди которых Мэрайя Кэри, Мисси Эллиотт, Лил Ким и Айс-Ти. После его госпитализации основатель лейбла No Limit Records рэпер Master P предложил основать в США профсоюз рэперов, который бы помогал им бороться с зависимостью.

«Музыка Эрла вдохновила бесчисленное количество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», — говорится в официальном сообщении о смерти, опубликованном изданием Pitchfork.

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Комментарии (3)

jokir1971
От колыбели до могилы...
Так назывался фильм с его участием.
chip1
Секс, рэп, наротики - нормальный уход, нормального музыканта.
tarakan
раздайте им больше наркоты
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