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893 заболевших за сутки: альтернативная статистика в Петербурге пошла в рост

Пока «Стопкоронавирус» показывает стабильность, другая статистика в Петербурге набирает обороты

Пандемия в Петербурге отступает медленно и нестабильно, а некоторые эпидемические показатели вновь демонстрируют рост, например число новых случаев, сообщили в Смольном.

Количество регистраций новых случаев заболевания COVID-19 в медицинских организациях 9 апреля выросло по сравнению с прошлой пятницей на 3,84 %, с 860 до 893 случаев. Это данные федерального регистра больных. В официальной статистике «Стопкоронавируса» на 9 апреля записаны стабильные 703 случая.

При этом количество активно больных за неделю уменьшилось на 3%. Число госпитализаций пациентов с ковид-ассоциированными состояниями снизилось на 11,42%. Из 4871 коронавирусных коек в Петербурге свободны 793, или 16%.

«Тренд на снижение распространения инфекции продолжается, но вторая волна эпидемии стихает медленно и нестабильно. Наиболее эффективная противоэпидемическая мера, которая может предотвратить новый рост заболеваемости — массовая вакцинация населения», — считают в совете.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 441 тысяча человек. Из них 311 тысяч — полностью. За прошедшие сутки первично привито 8 975 человек, вторично — 3 128. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках — 77 461 комплект.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Амбулаторная помощь, дежурные терапевты - заболевших с признаками орви - на пцр тесты как не отправляли, так и не отправляют, если не из групп риска, хотя и говорят "если есть возможность сделайте платно".
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