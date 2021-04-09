893 заболевших за сутки: альтернативная статистика в Петербурге пошла в рост

Количество регистраций новых случаев заболевания COVID-19 в медицинских организациях 9 апреля выросло по сравнению с прошлой пятницей на 3,84 %, с 860 до 893 случаев. Это данные федерального регистра больных. В официальной статистике «Стопкоронавируса» на 9 апреля записаны стабильные 703 случая.



При этом количество активно больных за неделю уменьшилось на 3%. Число госпитализаций пациентов с ковид-ассоциированными состояниями снизилось на 11,42%. Из 4871 коронавирусных коек в Петербурге свободны 793, или 16%.