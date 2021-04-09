893 заболевших за сутки: альтернативная статистика в Петербурге пошла в рост

Количество регистраций новых случаев заболевания COVID-19 в медицинских организациях 9 апреля выросло по сравнению с прошлой пятницей на 3,84 %, с 860 до 893 случаев. Это данные федерального регистра больных. В официальной статистике «Стопкоронавируса» на 9 апреля записаны стабильные 703 случая.
При этом количество активно больных за неделю уменьшилось на 3%. Число госпитализаций пациентов с ковид-ассоциированными состояниями снизилось на 11,42%. Из 4871 коронавирусных коек в Петербурге свободны 793, или 16%.
«Тренд на снижение распространения инфекции продолжается, но вторая волна эпидемии стихает медленно и нестабильно. Наиболее эффективная противоэпидемическая мера, которая может предотвратить новый рост заболеваемости — массовая вакцинация населения», — считают в совете.
За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 441 тысяча человек. Из них 311 тысяч — полностью. За прошедшие сутки первично привито 8 975 человек, вторично — 3 128. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках — 77 461 комплект.