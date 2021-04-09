Галапагосские черепахи и другие эндемики рискуют прекратить существование на Земле из-за глобального потепления

Животные, обитающие в относительно ограниченном ареале, рискуют исчезнуть с лица нашей планеты из-за глобального потепления, выяснили ученые из Университета Рио-де-Жанейро, Эдинбургского университета, германского Университета Эрлангена-Нюрнберга и ряда других вузов. Об этом 9 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на публикацию в научном журнале Biological Conservation.

При повышении температуры на 3°C, а такое повышение при сохранении нынешних тенденций прогнозируют к 2100 году, вымирание грозит 34% видов наземных эндемиков и 54% — морских. Особенно высок шанс трагичного исхода на морских островах и в горах (84%). Потепление на 1,5°C, что является допустимым максимумом по Парижскому соглашению по климату является угрозой для 2% эндемичных видов.