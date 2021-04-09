Гружёная «Газель» загорелась на юге Петербурга днём 9 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

Информация о пожаре у дома 127 на Софийской улице во Фрунзенском районе поступила около трёх дня. По предварительной информации, горел моторный отсек грузовика. Возгорание локализовали в 15:26. Сведения о пострадавших не поступили.



Свидетелями экстремальной разгрузки полыхающей «Газели» стали петербуржцы. Фотографии и видеозапись с места происшествия они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».