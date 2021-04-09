FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Газель» полыхала на юге Петербурга. Водителю пришлось прибегнуть к экстремальной разгрузке

Петербуржцы сняли, как горел грузовик на Софийской улице

Гружёная «Газель» загорелась на юге Петербурга днём 9 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

Информация о пожаре у дома 127 на Софийской улице во Фрунзенском районе поступила около трёх дня. По предварительной информации, горел моторный отсек грузовика. Возгорание локализовали в 15:26. Сведения о пострадавших не поступили.

Свидетелями экстремальной разгрузки полыхающей «Газели» стали петербуржцы. Фотографии и видеозапись с места происшествия они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265849189
Не первый раз горят "Газели" из моторного отсека...
ssr
Каму апельсин, каму мандарин, слющай дёшева отдаю дорогой)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний