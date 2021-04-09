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В Минске отменили концерт российской группы «Каста». Причиной могли стать тексты песен

Гастрольное удостоверение «Касты» аннулировали белорусские чиновники

Концерт российской рэп-группы «Каста» в последний момент был отменён в Минске.

«Друзья, за два дня до концерта Касты в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся)», — написал в Twitter участник коллектива рэпер Влади. Как отметил музыкант, коллектив пока не знает, можно ли считать произошедшее окончательной отменой концерта, или группа сможет назначить новую дату встречи с фанатами.

Коллектив должен был выступить в концертном зале Prime Hall 9 апреля, на это число концерт первоначально был передвинут с 12 февраля. На сайте площадки зрителей призывают пока что «не торопиться сдавать билеты», обещая опубликовать информацию о переносе или отмене вечера в ближайшее время.

В ноябре 2020 года «Каста» и украинский режиссёр Максим Ксёнда выпустили клип на трек «Выходи гулять». На кадрах — протестующие, которых в отделах полиции и изоляторах жестоко избивает ОМОН, и силовик, пытающийся отмыть кровь. Пользователи увидели в ролике отсылку к происходящему в Белоруссии.

9 августа 2020 года, после дня президентских выборов в республике, люди начали массово выходить на улицы. Протесты проходили с жестокими задержаниями. Представители ООН сообщили о сотнях задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с гражданами.

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