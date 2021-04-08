Авария с магазином во Всеволожске, по уточнённой информации, обошлась без пострадавших. Однако двум молодым людям, ехавшим в машине, пришлось отложить свои дела. Их задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба УВО.

8 апреля в 6:35 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району, проезжая по маршруту патрулирования по Всеволожскому проспекту, увидел попавший в ДТП ВАЗ-2107. Водитель, видимо, не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в торговый павильон, осуществляющий продажу валенок. В столь ранний час магазин ещё был закрыт.