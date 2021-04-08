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Валенки под мухой. На ржавой «семёрке», атаковавшей магазин, гоняли без прав

Росгвардия во Всеволожске задержала мужчин после ДТП с магазином «Валенки»

Авария с магазином во Всеволожске, по уточнённой информации, обошлась без пострадавших. Однако двум молодым людям, ехавшим в машине, пришлось отложить свои дела. Их задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба УВО.

8 апреля в 6:35 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району, проезжая по маршруту патрулирования по Всеволожскому проспекту, увидел попавший в ДТП ВАЗ-2107. Водитель, видимо, не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в торговый павильон, осуществляющий продажу валенок. В столь ранний час магазин ещё был закрыт.

Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области
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Сотрудники ОВО подошли к «Жигулям», чтобы проверить, всё ли в порядке с людьми. Они убедились, что водитель и пассажир невредимы и оба имеют внешние признаки алкогольного опьянения. Зато водительского удостоверения не оказалось ни у одного из них.

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчин и вызвал наряд ГИБДД. Позже задержанных передали полиции.

Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (1)

Danik
А зачем ржавый жигуль останавливать? С него прибытков никаких! Ыот они и ездят без прав, без страховок, без ТО, без документов на машину. Если что бросил машину и свалил. Эти просто не успели. И получилась у всех проблема! Давно пора придушить старые машины дорогой страховкой! Но! Кому это надо?
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