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Нарочно не придумаешь: под Петербургом ржавый ВАЗ въехал в магазин «Валенки»

«Жигули» во Всеволожске врезались в ларёк

Курьёзное ДТП произошло утром 8 апреля в пригороде Петербурга. Таким его делает состав «участников» — давно вышедшие из производства «Жигули» и специфическая торговая точка.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», во Всеволожске «двое влетели в ларек с валенками». Судя по всему, никто не пострадал. «Сидят в машине ГИБДД, оформляют», — уточняют очевидцы.

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Фотографии вызвали шквал шуток в комментариях: «Два валенка влетели в магазин за валенками», «Картина маслом «Жига против валенок. Каменный век против каменного века», «Зимний сезон закрыт».

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Комментарии (2)

DEMOMON
Хорошо, что ларёк не назывался "Ватники".
Serg_I
Вечная классика - валенки, дороги, дураки...
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