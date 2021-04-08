Курьёзное ДТП произошло утром 8 апреля в пригороде Петербурга. Таким его делает состав «участников» — давно вышедшие из производства «Жигули» и специфическая торговая точка.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», во Всеволожске «двое влетели в ларек с валенками». Судя по всему, никто не пострадал. «Сидят в машине ГИБДД, оформляют», — уточняют очевидцы.
Фотографии вызвали шквал шуток в комментариях: «Два валенка влетели в магазин за валенками», «Картина маслом «Жига против валенок. Каменный век против каменного века», «Зимний сезон закрыт».