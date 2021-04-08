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Арестованный пензенский экс-губернатор Белозерцев в СИЗО пришёл к Богу

Бывший губернатор Пензенской области читает в СИЗО Библию

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, находящийся под арестом по обвинению в получении взяток, читает в СИЗО Библию. Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину, посетившую его в изоляторе, 8 апреля сообщает ТАСС.

«Белозерцев читает Библию, говорит, что надо верить в Бога, и тогда он поможет. Он также благодарит всех за поддержку. Жалоб на условия содержания у него нет», — заявила представительница наблюдательной комиссии.

Также Дружинина сообщила о состоянии здоровья арестованного по обвинению в даче взяток Белозерцеву бизнесмена Бориса Шпигеля, который находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». «У него сильный тремор правой руки, из-за этого ему тяжело писать. Кроме этого, он ходит с трудом», — отметила член ОНК.

Как писала «Фонтанка», бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Днём позже суд отправил его под арест на два месяца. А при обыске обнаружили ещё около 500 миллионов рублей наличными. Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия 23 марта.

Обвинения в даче взяток и посредничестве в передаче взяток Белозерцеву предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору дочернего ОАО «Фармация» Антону Колоскову, водителю представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадию Маркову и заместителю директора представительства Фёдору Федотову. «Фонтанка» писала, как эта компания связана с Петербургом.

Глава группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель заявил, что считает своё дело «полностью политическим» и инспирированным ФСБ.

В свою очередь, Белозерцев признался в получении 20 миллионов от Шпигеля и рассказал, на что их потратил.

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Комментарии (8)

nalchik11
Помер, что ли?
мухомор
Всё верно и канонично.
Первыми в рай вошли блудница и разбойник.
265055770
Надо было ислам принять.
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