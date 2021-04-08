Арестованный пензенский экс-губернатор Белозерцев в СИЗО пришёл к Богу

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, находящийся под арестом по обвинению в получении взяток, читает в СИЗО Библию. Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину, посетившую его в изоляторе, 8 апреля сообщает ТАСС.



«Белозерцев читает Библию, говорит, что надо верить в Бога, и тогда он поможет. Он также благодарит всех за поддержку. Жалоб на условия содержания у него нет», — заявила представительница наблюдательной комиссии.



Также Дружинина сообщила о состоянии здоровья арестованного по обвинению в даче взяток Белозерцеву бизнесмена Бориса Шпигеля, который находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». «У него сильный тремор правой руки, из-за этого ему тяжело писать. Кроме этого, он ходит с трудом», — отметила член ОНК.

