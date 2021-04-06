Не взятка, а избирательная кампания: арестованный экс-глава Пензенской области признал получение 20 млн рублей от миллиардера

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «Биотэк» совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», — заявил представитель защиты экс-главы региона 6 апреля, пишет ТАСС.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, отметив, что они предназначались на избирательную кампанию, сообщил адвокат.

Как писала «Фонтанка», бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Днём позже суд отправил его под арест на два месяца. А при обыске обнаружили еще около 500 миллионов рублей наличными. Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия 23 марта.

Обвинения в даче взяток и посредничестве в передаче взяток Белозерцеву предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору дочернего ОАО «Фармация» Антону Колоскову, водителю представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадию Маркову и заместителю директора представительства Федору Федотову. «Фонтанка» писала, как эта компания связана с Петербургом.



Глава группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель рассказал, что считает свое дело «полностью политическим» и инспирированным ФСБ.

