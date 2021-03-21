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Пензенский губернатор задержан за взятку в 31 млн. «Единая Россия» решила с ним временно попрощаться

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан. Его подозревают в получении взятки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 21 марта Следственный комитет России.

Как рассказали в СКР, в отношении Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк» (занимается поставками и производством экспресс-тестов на коронавирус), и других лиц возбуждено уголовное дело, они подозреваются в даче и получении взятки.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей, — рассказали в ведомстве. — Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области».

Членство задержанного Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено в ближайшее время, вопрос об исключении будет зависеть от решения суда, заявил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что обыски у губернатора и других должностных лиц проводят с минувшей субботы. А всего задержаны шесть человек.

А Telegram-канал «Незыгарь» заявил, что задержание якобы имеет отношение к кампании против спикера Государственной думы Вячеслава Володина и борьбой за состав и структуру списков партии «Единая Россия» на думских выборах 2021.

Белозерцев стал первым губернатором, задержанным в 2021 году. В июле 2020 года был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по делу об организации заказных убийств. Глава Удмуртии Александр Соловьев арестован в апреле 2017 года по обвинению в получении взяток более чем на 139 миллионов рублей, он приговорен к 10 годам со штрафом в 275 миллионов рублей. Губернатор Кировской области Никита Белых в июне 2016 года задержан с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов, он приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

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Комментарии (15)

Савва Морозов
белых же не из ер - из чубайсят
Главный вор - в Кремле, а это мелкая сошка, для прикрытия....
263836471
А чего расстаться решили - взносы не заплатил???
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