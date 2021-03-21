Пензенский губернатор задержан за взятку в 31 млн. «Единая Россия» решила с ним временно попрощаться

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан. Его подозревают в получении взятки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 21 марта Следственный комитет России. Как рассказали в СКР, в отношении Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк» (занимается поставками и производством экспресс-тестов на коронавирус), и других лиц возбуждено уголовное дело, они подозреваются в даче и получении взятки.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей, — рассказали в ведомстве. — Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области». Членство задержанного Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено в ближайшее время, вопрос об исключении будет зависеть от решения суда, заявил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что обыски у губернатора и других должностных лиц проводят с минувшей субботы. А всего задержаны шесть человек.