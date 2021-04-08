В колонию на семь лет может отправиться житель Петербурга за комментарий в сообществе «Новости RT на русском»

Центр «Э» задержал за две недели до дня рождения 48-летнего жителя Калининского района Петербурга. Он не верил в ковид.
Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, мужчину, проживающего на Светлановском проспекте, взяли после внимательного чтения комментариев в сообществе «Новости RT на русском» в социальной сети «ВКонтакте». По версии правоохранителей, 27 августа он оставил под одним из постов информационные материалы, оправдывающие терроризм. В них эксперты нашли призывы к совершению действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, а также причинение значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти и международных организаций.
Петербуржец, как выяснила «Фонтанка», имеет не одну страницу в соцсетях. Так, на одной из них на аватарке оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный. Но в целом создается впечатление, что мужчина поддерживает политику властей России, однако не верит в ковид и любит публиковать по этой теме разные конспирологические теории.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Её санкции варьируются от штрафа от трехсот тысяч до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок от пяти до семи лет.