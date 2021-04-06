Доктор Земченков, обвиняемый в убийстве жены, больше не главный нефролог в Петербурге. Он уволился

Как сообщили «Фонтанке» 6 апреля в комитете, поводом для увольнения Земченкова с должности главного внештатного специалиста — нефролога послужило личное заявление доктора. «Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время», — добавили в комздраве. При этом должность главы городского нефрологического центра еще числится за Земченковым.



Ранее суд определил ему место в СИЗО. Земченков признался, что 11 лет назад убил и расчленил жену. Он настаивает на версии со случайностью — нефролог толкнул Ирину, она ударилась головой и вскоре перестала дышать. Родные Ирины с 2010 года надеялись найти пропавшую без вести женщину.

