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Кончаловский отказался номинироваться на кинопремию вместе с Навальным

Режиссер Кончаловский решил не бороться с Навальным за «Белого слона»

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что принял для себя «нелегкое решение», и попросил снять его фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Его не устроил тот факт, что на неё номинировали и расследования Алексея Навального.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе, — написал Кончаловский в Facebook 6 апреля. — Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».

Как писала «Фонтанка», эксперты гильдии кинокритиков номинировали Навального и его творческую группу за серию «новаторских документальных фильмов-расследований» на премию «Белый слон» еще в середине марта. После этого Союз кинематографистов вышел из числа её учредителей.

Полный список номинантов национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год публикует журнал «Сеанс». Победители будут объявлены 10 апреля 2021 года.

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Комментарии (18)

efela
а с Оскара он из-за кого "снялся", или просто не прошел?
Kot Piter
Человек совершенно правильно выразил свою позицию - взял и снялся с конкурса!
А вот то, что он заявил, что снялся из-за ФБК - вот это уже лизоблюдство!!!
mikkola2008
У них вся семейка подхалимы и лизоблюды. Одно только, лизать власти, переписывать гимны и снимать полную фигню.
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