Кончаловский отказался номинироваться на кинопремию вместе с Навальным

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что принял для себя «нелегкое решение», и попросил снять его фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Его не устроил тот факт, что на неё номинировали и расследования Алексея Навального.



«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе, — написал Кончаловский в Facebook 6 апреля. — Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».

