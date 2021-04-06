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Судно с нефтью в любой момент может опрокинуться у берегов Норвегии. Власти предупреждают об экологической катастрофе

Из-за ЧП с нидерландским судном у Норвегии есть риск разлива нефти

У берегов Норвегии терпит бедствие судно Eemslift Hendrika с 350 тоннами нефти на борту. Ведётся спасательная операция.

«Голландский Eemslift Hendrika с 12 членами экипажа отправил экстренное сообщение. <...> Судно потеряло ход», — сообщил 6 апреля телеканал NRK.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Министерство рыболовства и береговой администрации уточнило, что всех моряков удалось эвакуировать. Судно сейчас дрейфует по направлению к берегу около Олесунн. В этом районе сохраняются неблагоприятные погодные условия, а волны достигают 15 метров. «Существует риск того, что судно может опрокинуться и создать опасность для окружающей среды. Сейчас прорабатываются меры по предотвращению экологической катастрофы», — отмечают власти.

Норвегия ведет переговоры с судоходной компанией по поводу утилизации Eemslift Hendrika. На борту судна остаются 350 тонн нефти и 50 тонн дизельного топлива.

Это происшествие продолжает серию морских ЧП. В День подводника, 19 марта, в Мурманской области плавучая мастерская ушла на дно за 3 минуты. Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение по меньшей мере для 150 судов. Его снимали с мели несколько дней. Только к 3 апреля пробка из судов окончательно рассосалась. 23 марта сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, столкнулся с танкером Балтийского флота «Кола» в Суэцком заливе. 24 марта в Норвегии опрокинулся траулер «Мелькарт» из Мурманска. 30 марта за заводе «Пелла» под Петербургом накренился и опрокинулся строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион». Погибли двое рабочих — мужчина и женщина.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (2)

265086415
Правильнее будет,судно с запасом тяжёлого и дизельного топлива...
Pupin
Эпично.
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